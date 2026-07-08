США атаковали иранские базы в Бушере, где расположена АЭС

«Сегодня в одном из районов округа Дашти произошло попадание вражеского снаряда. Незадолго до этого еще одна территория в окрестностях города Чегадак, входящего в состав округа Бушер, стала целью вражеских снарядов», — уточнил чиновник.
По словам Джаханиана, удары были нанесены по иранским военным базам.
В той же провинции расположена АЭС «Бушер», которую строит «Росатом». Первый энергоблок станции уже введен в эксплуатацию, строительство второго и третьего энергоблоков откладывалось из-за боевых действий в регионе.
6 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что обстановка на АЭС «Бушер» стабилизировалась. По его словам, если ситуация не изменится, с середины июля корпорация начнет восстанавливать численность российских специалистов на станции. Лихачев уточнял, что соответствующий план уже утвержден и согласован.
Ранее Лихачев сообщал, что в начале эскалации конфликта на Ближнем Востоке на АЭС находились 639 сотрудников корпорации. Более 600 из них весной эвакуировали после нескольких обстрелов станции.