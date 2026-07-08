Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США атаковали иранские базы в Бушере, где расположена АЭС

Иранские власти заявили, что два американских снаряда поразили военные объекты в провинции Бушер. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Эсхан Джаханиан, передает агентство Tasnim.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня в одном из районов округа Дашти произошло попадание вражеского снаряда. Незадолго до этого еще одна территория в окрестностях города Чегадак, входящего в состав округа Бушер, стала целью вражеских снарядов», — уточнил чиновник.

По словам Джаханиана, удары были нанесены по иранским военным базам.

В той же провинции расположена АЭС «Бушер», которую строит «Росатом». Первый энергоблок станции уже введен в эксплуатацию, строительство второго и третьего энергоблоков откладывалось из-за боевых действий в регионе.

6 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что обстановка на АЭС «Бушер» стабилизировалась. По его словам, если ситуация не изменится, с середины июля корпорация начнет восстанавливать численность российских специалистов на станции. Лихачев уточнял, что соответствующий план уже утвержден и согласован.

Ранее Лихачев сообщал, что в начале эскалации конфликта на Ближнем Востоке на АЭС находились 639 сотрудников корпорации. Более 600 из них весной эвакуировали после нескольких обстрелов станции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше