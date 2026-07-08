США атаковали иранские базы в Бушере, где расположена АЭС

6 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что обстановка на АЭС «Бушер» стабилизировалась. По его словам, если ситуация не изменится, с середины июля корпорация начнет восстанавливать численность российских специалистов на станции. Лихачев уточнял, что соответствующий план уже утвержден и согласован.