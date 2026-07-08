Дроппер за 1000 рублей в месяц: как нижегородских подростков вовлекают в незаконные схемы

В Дзержинске под следствие попал 19-летний студент колледжа, который получил доступ к трем банковским картам знакомого и передал их третьему лицу за вознаграждение. В Павлове 18-летний местный житель отдал банковскую карту знакомому за 6000 рублей для неправомерных операций. Всем фигурантам избрана подписка о невыезде, а банковские счета, задействованные в схемах, заблокированы. Полиция напоминает, что передача карт и доступа к онлайн-банку за деньги является уголовно наказуемым деянием и может обернуться серьезными последствиями.