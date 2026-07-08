Дроппер за 1000 рублей в месяц: как нижегородских подростков вовлекают в незаконные схемы

В Нижегородской области полицейские задержали пятерых молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте средств платежей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По версии следствия, они передавали доступ к банковским картам и онлайн-банкингу третьим лицам за деньги, а затем эти счета использовались для вывода и обналичивания преступных доходов.
Факты неправомерного оборота средств платежей выявили в Дзержинске, Павлове и Навашинском районе. В Навашино 17-летняя девушка, познакомившаяся в Муроме с неизвестным молодым человеком, согласилась «сдавать в аренду» онлайн-банк за 1000 рублей в месяц и предоставила доступ к своим счетам. Позже выяснилось, что её данные могли использоваться в незаконных операциях, а личность «работодателя» пока не установлена.
В Дзержинске под следствие попал 19-летний студент колледжа, который получил доступ к трем банковским картам знакомого и передал их третьему лицу за вознаграждение. В Павлове 18-летний местный житель отдал банковскую карту знакомому за 6000 рублей для неправомерных операций. Всем фигурантам избрана подписка о невыезде, а банковские счета, задействованные в схемах, заблокированы. Полиция напоминает, что передача карт и доступа к онлайн-банку за деньги является уголовно наказуемым деянием и может обернуться серьезными последствиями.
Ранее сообщалось, что первое дело о дропперстве в Нижегородской области направлено в суд.