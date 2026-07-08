Пожарные спасли жительницу Дзержинска, выпавшую с пятого этажа

Пожарный расчет спас жительницу Дзержинска, которая выпала из окна пятого этажа и приземлилась на крышу балкона двумя этажами ниже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Очевидцы происшествия вызвали спасателей по каналу связи «112», и расчёт оперативно прибыл на место.
«Оценили обстановку. Опасение вызывали травмы и неустойчивое положение пострадавшей. Женщина начала приходить в себя и в любую минуту могла упасть на землю. К работам приступили незамедлительно», — рассказал руководитель спасательной операции, командир отделения 11-й пожарно-спасательной части Анатолий Паркин.
На узкую площадку балконной крыши при помощи автолестницы был поднят спинальный щит. Пострадавшую осмотрели, закрепили шейный корсет и подготовили для транспортировки. Старший пожарный Михаил Соколовы и пожарный Алексей Тихонов спустили женщину на землю и передали медикам.
Напомним, что в поселке Досчатое произошел пожар в пятиэтажке.