В Красноярском крае четырехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

Накануне, 7 июля, в поселке Большая Ирба Курагинского муниципального округа из окна третьего этажа выпала четырехлетняя девочка. Как рассказали в МВД Красноярского края, перед этим мама с двумя детьми трех и четырех лет ушли гулять.
В квартире остался отец: он открыл окна, а затем лег спать. Чуть позже женщина вернулась, стала заниматься своими делами. Мать не заметила открытых окон — в итоге ее дочь залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.
К счастью, малышка выжила. Сейчас она находится под присмотром врачей.
Известно, что ранее семья в поле зрения органов профилактики не попадала, характеризуется удовлетворительно. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Тем временем на юге Кузбасса, как пишет сайт VSE42.Ru, насекомые сутки съедали заживо беспомощную женщину.