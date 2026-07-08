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В Красноярском крае четырехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа

Курагинские полицейские выясняют обстоятельства падения четырехлетнего ребенка из окна.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 7 июля, в поселке Большая Ирба Курагинского муниципального округа из окна третьего этажа выпала четырехлетняя девочка. Как рассказали в МВД Красноярского края, перед этим мама с двумя детьми трех и четырех лет ушли гулять.

В квартире остался отец: он открыл окна, а затем лег спать. Чуть позже женщина вернулась, стала заниматься своими делами. Мать не заметила открытых окон — в итоге ее дочь залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.

К счастью, малышка выжила. Сейчас она находится под присмотром врачей.

Известно, что ранее семья в поле зрения органов профилактики не попадала, характеризуется удовлетворительно. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Тем временем на юге Кузбасса, как пишет сайт VSE42.Ru, насекомые сутки съедали заживо беспомощную женщину.