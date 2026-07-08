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Петербурженка получила три года колонии за создание фиктивных курсов по образованию

Приморский районный суд признал индивидуального предпринимателя Валерию Вагапову виновной в мошенничестве. Под видом платных образовательных услуг она похитила у семи граждан 4 475 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Источник: Коммерсантъ

С мая 2023 по апрель 2024 года Вагапова через мессенджеры рекламировала информационно-консультационные услуги, обещая высокие доходы и финансовую защиту. С помощью поддельных отзывов и психологических манипуляций она входила в доверие, помогала клиентам оформлять кредиты и переводила заемные средства на свои счета. Реального обучения не проводилось.

Договор-оферта был составлен так, чтобы снять с нее ответственность. Суд учел признание вины и частичное возмещение ущерба, назначив 3 года общего режима. Приговор может быть обжалован.