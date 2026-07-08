Петербурженка получила три года колонии за создание фиктивных курсов по образованию

С мая 2023 по апрель 2024 года Вагапова через мессенджеры рекламировала информационно-консультационные услуги, обещая высокие доходы и финансовую защиту. С помощью поддельных отзывов и психологических манипуляций она входила в доверие, помогала клиентам оформлять кредиты и переводила заемные средства на свои счета. Реального обучения не проводилось.