В аэропорту Храброво 8 июля задерживаются 25 рейсов, отменены 14

На вылет задерживается 9 рейсов в Москву (Шереметьево) и Санкт-Петербург. Не смогли вовремя вылететь в Калининград пассажиры 16 рейсов из Москвы (Шереметьево, Домодедово), Санкт-Петербурга и Уфа. На вылет и прилет отменены по 5 рейсов на московском (Шереметьево) и санкт-петербургском направлениях. Кроме того, отменены 2 рейса туда-обратно к СПБУ «Невская» и Кравцовскому месторождению на территории Калининградской области.