В аэропорту Храброво 8 июля задерживаются 25 рейсов, отменены 14

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 10:30 задерживается прилёт и вылет 25 рейсов. Еще 14 рейсов отменили.
На вылет задерживается 9 рейсов в Москву (Шереметьево) и Санкт-Петербург. Не смогли вовремя вылететь в Калининград пассажиры 16 рейсов из Москвы (Шереметьево, Домодедово), Санкт-Петербурга и Уфа. На вылет и прилет отменены по 5 рейсов на московском (Шереметьево) и санкт-петербургском направлениях. Кроме того, отменены 2 рейса туда-обратно к СПБУ «Невская» и Кравцовскому месторождению на территории Калининградской области.
Отметим, что в регионе 8 июля ожидается резкое углубление циклона атлантического происхождения над Балтикой, которое будет сопровождаться усилением ветра до штормовых, а в акватории моря и заливов возможно и до ураганных значений с пиковыми порывами ранним утром.
Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550−550 либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.