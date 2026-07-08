У обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти 10 лет назад была дочь

Друзья делятся, что ребенок для Федора и его супруги был долгожданным, но врачи сразу предупреждали их, что он нездоров. Сказали, что ребенок или не выживет после родов или будет тяжелобольным. В итоге на свет появилась девочка с генетическим заболеванием. На ее лечение было потрачено немало денег, но через год она умерла.