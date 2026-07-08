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«Газпром» сообщил об атаке БПЛА на компрессорную станцию «Голубого потока»

Пресс-служба «Газпрома» сообщила об атаке украинских БПЛА на компрессорную станцию «Краснодарская», участвующую в поставках газа по «Голубому потоку». Экспорт в Турцию не нарушен, ведутся восстановительные работы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Компрессорная станция «Краснодарская», которая задействована в цепочке экспорта российского газа по трубопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 7 июля в 19:51. По данным компании, целью налета была попытка сорвать бесперебойные поставки российского топлива в Турцию. Благодаря оперативно предпринятым мерам нарушения транзита газа удалось избежать, поставки продолжаются.

В настоящее время на территории станции специалисты ведут работы по устранению полученных повреждений.

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