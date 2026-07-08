В Прикамье устраняют последствия ночного урагана

Сильный ветер повалил деревья и опоры ЛЭП. Из-за этого начались сбои в коммунальном хозяйстве. Остановился без электричества водозабор «Усолка», но аварийные бригады, трудившиеся всю ночь, сумели восстановить его работу, и утром водопровод заработал.