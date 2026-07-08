Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье устраняют последствия ночного урагана

Прошедший ночью ураган в Березниках оставил без электричества и воды ряд населенных пунктов на севере Пермского края. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

Прошедший ночью ураган в Березниках оставил без электричества и воды ряд населенных пунктов на севере Пермского края. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

Сильный ветер повалил деревья и опоры ЛЭП. Из-за этого начались сбои в коммунальном хозяйстве. Остановился без электричества водозабор «Усолка», но аварийные бригады, трудившиеся всю ночь, сумели восстановить его работу, и утром водопровод заработал.

После урагана завалены дороги и повреждены опоры ЛЭП. Фото: Алексей Казаченко/vk.com/kazachenko_berezniki.

Завалены дороги, улицы населенных пунктов, их расчищают несколько бригад. Также идет работа по восстановлению линий электропередач.