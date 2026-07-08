Житель Екатеринбурга получил срок за вымогательство у родственницы

В ходе судебного заседания фигурант свою вину не признал. Мужчина утверждал, что угрозы и нецензурная лексика являются частью его «обычной манеры общения» и предназначались вообще другому лицу. Сами же деньги, по словам подсудимого, были «общими семейными средствами», оставшимися после смерти его деда и матери, которые он просто просил предоставить ему на ремонт квартиры. Суд счел его доводы несостоятельными и вынес обвинительный приговор.