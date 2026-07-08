Житель Екатеринбурга получил срок за вымогательство у родственницы

В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю, который вымогал крупную сумму денег у пожилой родственницы. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области в мессенджере MAX.
Установлено, что в июне 2025 года подсудимый потребовал у своей бабушки передать ему 780 тысяч рублей. Свои притязания он сопровождал угрозами физической расправы, убийства и уничтожения имущества, которые отправлял пенсионерке в звонках, СМС и голосовых сообщениях.
Потерпевшая восприняла угрозы внука как реальную опасность и дважды пыталась снять наличные в отделении банка. В первый раз в выдаче средств ей отказали из-за отсутствия предварительного заказа на крупную сумму. Во время повторного визита пенсионерки бдительный сотрудник кредитной организации заподозрил, что в отношении клиентки совершаются противоправные действия, заблокировал операцию и вызвал сотрудников полиции.
В ходе судебного заседания фигурант свою вину не признал. Мужчина утверждал, что угрозы и нецензурная лексика являются частью его «обычной манеры общения» и предназначались вообще другому лицу. Сами же деньги, по словам подсудимого, были «общими семейными средствами», оставшимися после смерти его деда и матери, которые он просто просил предоставить ему на ремонт квартиры. Суд счел его доводы несостоятельными и вынес обвинительный приговор.