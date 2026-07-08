Устроивший ночной дебош на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже мужчина умер

Трагически завершился инцидент в ночь на вторник, 7 июля, в многоэтажке на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже. Мужчина, устроивший погром в жилом доме и повредивший припаркованные во дворе машины, скончался до прибытия бригады медиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.