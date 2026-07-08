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Устроивший ночной дебош на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже мужчина умер

Нарушитель якобы проник в чужую квартиру, а затем повредил автомобили.

Трагически завершился инцидент в ночь на вторник, 7 июля, в многоэтажке на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже. Мужчина, устроивший погром в жилом доме и повредивший припаркованные во дворе машины, скончался до прибытия бригады медиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным очевидцев, дебошир пробрался в одну из квартир, вел себя крайне неадекватно, а его одежда и тело были покрыты кровью. Причины его агрессивного поведения остаются загадкой.

Правоохранителям предстоит установить личность погибшего, а также все обстоятельства и мотивы случившегося.

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