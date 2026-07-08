Глава Таганрога рассказала об эвакуации экипажа танкера после атаки БПЛА

Детали воздушной атаки по танкеру в Таганрогском заливе уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова. Комментарий был опубликован в социальных сетях сегодня, 8 июля.
— В акватории Таганрогского залива в результате атаки БПЛА произошло возгорание на борту танкера «Ефросинья». На судне возник пожар, создавший угрозу жизни и здоровью находившихся на борту людей. Капитан судна подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию экипажа, — рассказал Светлана Камбулова.
К морякам на двух катерах выдвинулись сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Представители ведомства помогли 13 членам экипажа эвакуироваться, всех доставили в Таганрог.
— Их жизни ничего не угрожает, — добавила Светлана Камбулова.
Ранее об эвакуации с одного из двух атакованных танкеров сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Также на одном из судов незначительные ранения получили два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому — в больнице. По информации донских властей, оба судна следовали в Ростов-на-Дону. Добавим, всего за ночь в Ростовской области уничтожили около 70 БПЛА.
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