Суд вынес приговор семье Липских, которая хотела убить из мести 42 человека в Минске

Генпрокуратура в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.
В период с апреля 2020 года по сентябрь 2024 года супруги торговали взрывчаткой и оружием. Кроме того, в преступные планы входило убийство людей, которые были причастны к расследованию уголовного дела их сына.
«В черный список из 42 человек вошли не только участники уголовного производства, но и члены их семей», — отметили в Генпрокуратуре.
Минский областной суд признал супругов виновными в приготовлении к убийству двух и более лиц, включая их близких (всего речь идет про 42 человека) в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенном общеопасным способом, группой лиц. Также они были признаны виновными в незаконных действиях в отношении оружия и его компонентов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, боеприпасов, совершенных организованной группой.
По совокупности преступлений супругам назначено наказание в виде лишения свободы на 24 и 22 года без штрафа. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Организатор преступной группы не дождался суда в связи со смертью в декабре 2025 года. Минский городской суд прекратил в отношении него уголовное дело.