Суд вынес приговор семье Липских, которая хотела убить из мести 42 человека в Минске

Минский областной суд признал супругов виновными в приготовлении к убийству двух и более лиц, включая их близких (всего речь идет про 42 человека) в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенном общеопасным способом, группой лиц. Также они были признаны виновными в незаконных действиях в отношении оружия и его компонентов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, боеприпасов, совершенных организованной группой.