На Куршской косе повалено более 20 деревьев, поврежден отель

На территории Куршской косы штормовой ветер повалил десятки деревьев. С дороги госинспекторы уже убрали более 20 упавших стволов. О ликвидации последствий непогоды рассказали «Комсомолке» в пресс-службе национального парка.
Отмечается также, что деревья падали на здания. В частности — на объект парк-отель «Маяковский» в поселке Лесной.
. Нацпарк «Куршская коса».
«В настоящее время продолжается обследование туристической инфраструктуры. Подтоплений не зафиксировано. Турфирмам рекомендовано воздержаться от поездок в национальный парк», — прокомментировали в нацпарке.