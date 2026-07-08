Житель Энергодара пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому

В Энергодаре зафиксирован удар беспилотника по жилому сектору. В результате попадания FPV-дрона в многоквартирный дом пострадал один человек. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава города Максим Пухов.
По словам мэра, вражеский беспилотный аппарат атаковал многоэтажку на улице Лесной, влетев прямо в одну из квартир.
«К сожалению, не обошлось без пострадавших — энергодарец получил ранение», — написал Максим Пухов.
В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Глава администрации призвал горожан проявлять повышенную бдительность, напомнив, что Энергодар находится в прифронтовой зоне.