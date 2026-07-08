Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Энергодара пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому

В Энергодаре украинский FPV-дрон ударил по жилому дому на улице Лесной, влетев прямо в квартиру. Власти города призвали население к бдительности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Энергодаре зафиксирован удар беспилотника по жилому сектору. В результате попадания FPV-дрона в многоквартирный дом пострадал один человек. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава города Максим Пухов.

По словам мэра, вражеский беспилотный аппарат атаковал многоэтажку на улице Лесной, влетев прямо в одну из квартир.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших — энергодарец получил ранение», — написал Максим Пухов.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Глава администрации призвал горожан проявлять повышенную бдительность, напомнив, что Энергодар находится в прифронтовой зоне.