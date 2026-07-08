Из-за паводка под Красноярском пришлось эвакуировать людей

Вечером 7 июля в Емельяновском округе из-за подъема воды в реке Кача ухудшилась паводковая обстановка: вода подтопила десятки участков и домов. На место разлива выехали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда.
Они провели оценку паводковой обстановки и обошли улицы поселка Емельяново. В ночное время спасатели эвакуировали двух человек — мужчину и женщину. Еще одному человеку они оказали помощь в транспортировке.
В учреждении добавили, что ситуация находится на особом контроле краевых и местных властей.
По информации МЧС, на утро 8 июля в Красноярском крае под водой оказались 57 домов — 24 жилых и 33 дачи. Большая часть — 40 зданий — находятся в Емельяновском округе.
Жителям зоны подтопления рекомендовали собрать документы и быть готовыми к эвакуации.
Тем временем в Орле, как пишет «ОрелГрад», подняли плиты, чтобы спасти щенка.