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Мужчина, передававший СБУ данные об аэропорте Шереметьево, получил 14 лет колонии

К 14 годам строгого режима приговорили жителя Химок за подготовку диверсии в аэропорту Шереметьево. Мужчина передавал спецслужбам Украины сведения о складах ГСМ и охране объекта. При обыске у фигуранта изъяты инструкции по созданию взрывных устройств.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский областной суд вынес приговор 47-летнему жителю Химок Евгению Федорову, признанному виновным в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 200 тысяч рублей.

По данным спецслужб, Федоров инициативно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). По заданию куратора он собирал и передавал сведения о технических складах горюче-смазочных материалов, помещениях охраны международного аэропорта Шереметьево и прилегающих к ним участках служебной территории «Аэрофлота». Полученная информация предназначалась для подготовки диверсионно-террористического акта.

В ходе следствия на компьютере осужденного были обнаружены материалы, ранее отправленные украинской спецслужбе, а также программное обеспечение для шифрования сообщений. Кроме того, у Федорова нашли видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и литературу экстремистского характера.