Мужчина, передававший СБУ данные об аэропорте Шереметьево, получил 14 лет колонии

Московский областной суд вынес приговор 47-летнему жителю Химок Евгению Федорову, признанному виновным в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 200 тысяч рублей.