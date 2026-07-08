Полиция проверяет ДТП с мотоциклом в Нижнем Новгороде

Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля и мотоцикла на улице Бринского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла около 20:55. По предварительным данным, женщина 1995 года рождения за рулем Hyundai Getz при повороте налево не предоставила преимущество мотоциклу Triumph Daytona под управлением водителя 1998 года рождения.
Оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра женщина-водитель была отпущена домой. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП в Нижегородской области.