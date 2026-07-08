Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция проверяет ДТП с мотоциклом в Нижнем Новгороде

Столкновение произошло при повороте легковушки налево, обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля и мотоцикла на улице Бринского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 20:55. По предварительным данным, женщина 1995 года рождения за рулем Hyundai Getz при повороте налево не предоставила преимущество мотоциклу Triumph Daytona под управлением водителя 1998 года рождения.

Оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра женщина-водитель была отпущена домой. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП в Нижегородской области.