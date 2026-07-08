В Березниках пьяный подросток убил прохожего за сделанное ему замечание

В городе Березники арестован 17-летний парень, убивший на улице 55-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СК Пермского края.
Инцидент произошел на улице Свердлова. Прохожий сделал замечание подвыпившему подростку. Тот затеял ссору, выхватил нож и дважды ударил мужчину в голень. От полученных ранений он скончался в автомобиле скорой помощи.
По данному факту следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).
Также следствие вышло с ходатайством в суд о взятии подростка под стражу, и решением суда того арестовали. Следствие по делу продолжается.
Между тем.
В поселке Березовский в Свердловской области полиция установила личность гражданина, открывшего стрельбу по детям из пневматического оружия. Подростки прошли по земельному участку, принадлежащего мужчине. Ему это не понравилось, он им предложил уйти. Однако те не обратили на слова внимания. Оружие изъято, по факту инцидента расследуют уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).