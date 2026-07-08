В Березниках пьяный подросток убил прохожего за сделанное ему замечание

В поселке Березовский в Свердловской области полиция установила личность гражданина, открывшего стрельбу по детям из пневматического оружия. Подростки прошли по земельному участку, принадлежащего мужчине. Ему это не понравилось, он им предложил уйти. Однако те не обратили на слова внимания. Оружие изъято, по факту инцидента расследуют уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).