Под Воронежем мужчина обманул знакомого почти на 900 тысяч под видом продажи квартиры

В ведомстве уточнили, что в апреле 2025 года подозреваемый, находясь в тяжелом финансовом положении, предложил 52-летнему жителю Новоусманского района выгодно купить арестованную квартиру. Потерпевший, не подозревая подвоха, согласился на сделку и начал поэтапно переводить деньги. Поскольку банковские счета самого «продавца» были заблокированы, средства перечислялись на карту его сестры, что на тот момент не вызвало у покупателя серьезных подозрений.