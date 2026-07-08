Фиктивную жену участника СВО лишили выплат в Челябинской области

Прокуратура Уйского района провела проверку по обращению родственников погибшего участника СВО и лишила постороннюю женщину права на государственные выплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
С будущей фиктивной супругой мужчина познакомился в ноябре 2024 года. Через две недели он заключил военный контракт, а еще через три дня «влюбленные» расписались. Позже проверка прокуратуры установила, что семейная жизнь существовала лишь на бумаге: супруги не вели общее хозяйство, не проживали вместе, не имели совместных детей и общего бюджета. Более того, погибший никогда не знакомил своих друзей и близких родственников с этой женщиной.
В мае 2025 года военнослужащий погиб при выполнении боевых задач. Однако его «жена» не участвовала в похоронах, не связывалась с родными покойного и не предлагала никакой помощи. Поэтому после обращения близких погибшего брак признали фиктивным. Прокурор обратился в суд с иском о признании его недействительным.
Суд встал на сторону надзорного ведомства — брак аннулировали. И теперь женщина не получит никаких выплат, положенных членам семьи погибшего.