Фиктивную жену участника СВО лишили выплат в Челябинской области

С будущей фиктивной супругой мужчина познакомился в ноябре 2024 года. Через две недели он заключил военный контракт, а еще через три дня «влюбленные» расписались. Позже проверка прокуратуры установила, что семейная жизнь существовала лишь на бумаге: супруги не вели общее хозяйство, не проживали вместе, не имели совместных детей и общего бюджета. Более того, погибший никогда не знакомил своих друзей и близких родственников с этой женщиной.