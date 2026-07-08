Полиция выявила нелегальных рабочих из Азии на нескольких пилорамах Прикамья

К работе на лесопилках местные предприниматели привлекли граждан одной из азиатских стран. Нелегалы работали без разрешений и не по профессии, указанной в патенте. Иностранных граждан привлекли к административной ответственности с выплатой штрафов и последующим выдворением за пределы России.