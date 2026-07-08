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Полиция выявила нелегальных рабочих из Азии на нескольких пилорамах Прикамья

Полиция провела рейд в Кудымкарском округе.

Источник: Комсомольская правда

Управление по вопросам миграции краевого ГУ МВД провело рейд в Кудымкарском муниципальном округе. Полиция выявила противоправные факты в нескольких пунктах переработки древесины.

К работе на лесопилках местные предприниматели привлекли граждан одной из азиатских стран. Нелегалы работали без разрешений и не по профессии, указанной в патенте. Иностранных граждан привлекли к административной ответственности с выплатой штрафов и последующим выдворением за пределы России.

Один из работодателей заплатит штраф 250 тыс. руб. Правоохранительные органы также привлекут к ответственности еще одного предпринимателя, допустившего нарушение миграционного законодательства.