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СК возбудил дело после травмирования ребенка током в Ворсме

Девочка получила удар электричеством от оборванного провода линии электропередач, ее жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования малолетнего ребенка в результате удара электрическим током в Ворсме Павловского района. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 июля на улице Селькоровской девочка получила поражение током, коснувшись оборванного провода линии электропередач. Ребенку оказали медицинскую помощь, в настоящее время угрозы жизни и здоровью нет.

Дело возбуждено по статье о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям сотрудников энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередач.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после недомогания детей на сборах под Перевозом.