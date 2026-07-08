СК возбудил дело после травмирования ребенка током в Ворсме

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования малолетнего ребенка в результате удара электрическим током в Ворсме Павловского района. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, 7 июля на улице Селькоровской девочка получила поражение током, коснувшись оборванного провода линии электропередач. Ребенку оказали медицинскую помощь, в настоящее время угрозы жизни и здоровью нет.
Дело возбуждено по статье о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям сотрудников энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередач.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после недомогания детей на сборах под Перевозом.