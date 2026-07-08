В Киеве задержали дезертира ВСУ за разбой с боевой гранатой

В Киеве задержан военнослужащий украинской армии, самовольно оставивший свою часть. Мужчина совершил вооруженное нападение на работницу одного из городских кафе, сообщает пресс-служба столичной полиции.
По данным ведомства, подозреваемый в медицинской маске зашел в заведение и, угрожая работнице боевой гранатой, потребовал отдать золотую цепочку. Получив отказ, нападавший распылил женщине в лицо слезоточивый газ, насильно сорвал с ее уха золотую серьгу и скрылся, оставив опасный боеприпас в помещении. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и взрывотехники, которые изъяли гранату с взрывателем.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, наркопреступления, имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.