В Киеве задержали дезертира ВСУ за разбой с боевой гранатой

По данным ведомства, подозреваемый в медицинской маске зашел в заведение и, угрожая работнице боевой гранатой, потребовал отдать золотую цепочку. Получив отказ, нападавший распылил женщине в лицо слезоточивый газ, насильно сорвал с ее уха золотую серьгу и скрылся, оставив опасный боеприпас в помещении. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и взрывотехники, которые изъяли гранату с взрывателем.