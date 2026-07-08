В Ростовской области врач-стоматолог предстанет перед судом за мошенничество

Сотрудники полиции из Волгодонска разоблачили врача-стоматолога, которого подозревают в хищении из регионального бюджета более 1,1 миллиона рублей. Дело передано в суд.
Как сообщает МВД региона, на протяжении двух лет врач-стоматолог одной из больниц Ремонтненского района вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о проведении бесплатного зубопротезирования.
Таким способом, с мая 2023 по март 2025 года, медиком были «оказаны услуги» 26 пациентам.
«На основании фиктивных заказ-нарядов районной администрацией на расчетный счет злоумышленника были перечислены денежные средства. Фактически же указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись», — сообщили в ведомстве.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил причиненный ущерб в сумме 1 130 406 рублей.