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В Ростовской области врач-стоматолог предстанет перед судом за мошенничество

Сотрудники полиции из Волгодонска разоблачили врача-стоматолога, которого подозревают в хищении из регионального бюджета более 1,1 миллиона рублей. Дело передано в суд.

Сотрудники полиции из Волгодонска разоблачили врача-стоматолога, которого подозревают в хищении из регионального бюджета более 1,1 миллиона рублей. Дело передано в суд.

Как сообщает МВД региона, на протяжении двух лет врач-стоматолог одной из больниц Ремонтненского района вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о проведении бесплатного зубопротезирования.

Таким способом, с мая 2023 по март 2025 года, медиком были «оказаны услуги» 26 пациентам.

«На основании фиктивных заказ-нарядов районной администрацией на расчетный счет злоумышленника были перечислены денежные средства. Фактически же указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись», — сообщили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил причиненный ущерб в сумме 1 130 406 рублей.