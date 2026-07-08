Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль дело об ударе током ребенка в Ворсме

Девочка получила травму после контакта с оборванным проводом линии электропередач, обстоятельства выясняются.

Прокуратура Нижегородской области контролирует расследование уголовного дела после травмирования ребенка электрическим током в Ворсме Павловского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Инцидент произошел 7 июля на улице Селькоровской. По предварительным данным, малолетняя девочка получила поражение электрическим током, коснувшись оборванного провода линии электропередач. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования.