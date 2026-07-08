Прокуратура взяла на контроль дело об ударе током ребенка в Ворсме

Прокуратура Нижегородской области контролирует расследование уголовного дела после травмирования ребенка электрическим током в Ворсме Павловского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Инцидент произошел 7 июля на улице Селькоровской. По предварительным данным, малолетняя девочка получила поражение электрическим током, коснувшись оборванного провода линии электропередач. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования.