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Женщина упала с пятого этажа и приземлилась на крышу балкона в Дзержинске

Очевидцы незамедлительно вызвали сотрудников МЧС, которые помогли ей спуститься на землю.

Источник: Нижегородская правда

В Дзержинске женщина чуть не погибла, упав из окна. К счастью, она приземлилась на крышу балкона и ее смогли спустить на землю. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел на проспекте Ленина в Дзержинске. Женщина упала из окна квартиры на пятом этаже и пролетела два этажа, приземлившись на крышу балкона. От удара она потеряла сознание. Очевидцы незамедлительно вызвали сотрудников МЧС.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и увидели, что пострадавшая начала приходить в себя. Опасение вызвали возможные травмы и неустойчивое положение женщины.

На крышу балкона с помощью автолестницы подняли спинальный щит. После осмотра на пострадавшей закрепили шейный корсет и опустили ее на землю, а затем передали медикам.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что полицейских наградили за спасение женщины и ребенка с пожара в Шахунье.

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