Девушку-фельдшера скорой помощи избили в Советском районе

Нападение на 27-летнего на фельдшера скорой помощи совершено в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.
Происшествие случилось днем 4 июля на улице Пушкина. Неизвестный несколько раз ударил девушку по лицу. Ее доставили в медорганизацию.
«Ожидаем медицинское заключение о степени тяжести полученных травм и извещение о несчастном случае на производстве», — сообщил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее пациенты побили и покусали медиков скорой помощи в Нижнем Новгороде.