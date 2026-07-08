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Девушку-фельдшера скорой помощи избили в Советском районе

Происшествие случилось на улице Пушкина.

Источник: Время

Нападение на 27-летнего на фельдшера скорой помощи совершено в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

Происшествие случилось днем 4 июля на улице Пушкина. Неизвестный несколько раз ударил девушку по лицу. Ее доставили в медорганизацию.

«Ожидаем медицинское заключение о степени тяжести полученных травм и извещение о несчастном случае на производстве», — сообщил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее пациенты побили и покусали медиков скорой помощи в Нижнем Новгороде.