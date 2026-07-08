Ребенок и беременная женщина пострадали при атаке дрона на АЗС в Курской области

«У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения», — уточнил глава региона.
Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По словам Хинштейна, сама АЗС значительных повреждений не получила благодаря мерам пассивной защиты. Он выразил надежду, что объект сможет возобновить работу в ближайшее время.
Губернатор назвал произошедшее сознательной атакой на гражданскую инфраструктуру и попыткой запугать мирных жителей.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Ранее, 6 июля, ВСУ атаковали градирню строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2. Позднее Александр Хинштейн сообщил, что удар не повлиял на работу станции. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 12 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Курчатова. Губернатор также заявил, что поддерживает связь с руководством атомной электростанции.