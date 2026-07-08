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Ребенок и беременная женщина пострадали при атаке дрона на АЗС в Курской области

В Октябрьском районе Курской области украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию. Пострадали три человека, в том числе двухлетний ребенок и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

«У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения», — уточнил глава региона.

Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам Хинштейна, сама АЗС значительных повреждений не получила благодаря мерам пассивной защиты. Он выразил надежду, что объект сможет возобновить работу в ближайшее время.

Губернатор назвал произошедшее сознательной атакой на гражданскую инфраструктуру и попыткой запугать мирных жителей.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Ранее, 6 июля, ВСУ атаковали градирню строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2. Позднее Александр Хинштейн сообщил, что удар не повлиял на работу станции. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 12 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Курчатова. Губернатор также заявил, что поддерживает связь с руководством атомной электростанции.

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