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19-летнего волгоградца арестовали на 7 суток за нацистскую символику

Пост во «ВКонтакте» обернулся арестом.

Ворошиловский районный суд Волгограда арестовал на 7 суток 19-летнего Захара Ф. за демонстрацию нацистской символики. Молодой человек разместил во «ВКонтакте» изображение человека в маске с нацистским железным крестом.

Публикация нарушила статью 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении. В суде Захар Ф. обстоятельства не оспаривал.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначил административный арест на 7 суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось о задержании под Волгоградом беглеца, 8 лет находившегося в розыске.