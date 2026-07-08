В Новочеркасске потушили возгорание в вагоне поезда Москва — Анапа

В Новочеркасске потушили возгорание в головном вагоне поезда, следовавшего по маршруту Москва — Анапа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел 4 июля. В вагоне загорелся бойлер, и после этого пламя охватило один квадратный метр. Площадь горения была небольшая, но ситуация могла быстро выйти из-под контроля.
— Персонал сработал оперативно. Пассажиров эвакуировали, а возгорание ликвидировали до прибытия пожарных. Никто не пострадал, — сообщили в экстренной службе.
По предварительной версии пожарного дознавателя, возгорание произошло из-за аварийного режима работы бойлерной установки.
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