Девочку ударило током из-за оголенных проводов в Ворсме

На ситуацию обратил внимание Следственный комитет Нижегородской области и возбудил уголовное дело по статье «Халатность». По информации ведомства, инцидент произошел 7 июля на улице Селькоровской. Ребенок коснулся оголенных проводов и получил поражение электрическим током. В настоящее время пострадавшая уже получила необходимую помощь, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.