Экс-директора УК в Геленджике осудили после смерти жильца дома от угарного газа

Суд установил, что в 2017—2018 годах Юркевич, занимая должность директора ООО «Высота», обслуживавшего многоквартирный дом в Геленджике, отвечал за проверку, очистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов. После завершения отопительного сезона 2018 года необходимые работы в одной из квартир дома на улице Грибоедова проведены не были.