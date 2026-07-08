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Виноделы съедутся на Волгоград Арену 24 июля

На Волгоград Арене 24−25 июля 2026 года пройдёт VI фестиваль.

На Волгоград Арене 24−25 июля 2026 года пройдёт VI фестиваль российского виноделия и винной культуры «Волга-Дон Вин Фест». Как сообщили в областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, мероприятие является крупнейшим на Юге России и ежегодно собирает производителей, экспертов отрасли, представителей гастрономического и туристического бизнеса, а также ценителей этих напитков. Организаторы ожидают участие более 60 виноделен из разных регионов страны.

Гостям фестиваля представится возможность познакомиться с продукцией известных хозяйств, а также оценить потенциал молодых винодельческих проектов. В программе — дегустация, мастер-классы и встречи с известными виноделами и экспертами.