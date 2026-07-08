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В Красноярске завели уголовное дело после нападения на школьницу

Женщину, напавшую на девочку в Красноярске, отправили под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Красноярска, напавшую средь бела дня на восьмилетнюю школьницу в микрорайоне Водники, отправили под домашний арест до 5 сентября. В краевом Следственном комитете сообщили, что на агрессоршу завели уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия».

Напомним, что 4 июля на улице Алеши Тимошенкова она без какого-либо повода набросилась с кулаками на девочку. Отгонять 45-летнюю женщину от ребенка пришлось прохожим.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин — он затребовал доклад о ходе расследования.