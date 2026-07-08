В Красноярске завели уголовное дело после нападения на школьницу

Жительницу Красноярска, напавшую средь бела дня на восьмилетнюю школьницу в микрорайоне Водники, отправили под домашний арест до 5 сентября. В краевом Следственном комитете сообщили, что на агрессоршу завели уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия».