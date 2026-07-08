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Росфинмониторинг: 190 уголовных дел завели в прошлом году по гособоронзаказу

В 2025 году Росфинмониторинг выявил масштабные нарушения при исполнении гособоронзаказа. Ведомство направило в правоохранительные органы свыше 2,3 тыс. материалов, что привело к возбуждению 190 уголовных дел.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

По итогам 2025 года в России возбуждено 190 уголовных и 100 административных дел, касающихся нарушений при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.

В общей сложности ведомство провело проверку 9 тысяч контрактов на сумму 14 трлн рублей. Усилия правоохранителей позволили пресечь хищение бюджетных средств на сумму 12 млрд рублей.

Всего в правоохранительные органы было направлено свыше 2,3 тыс. материалов, затрагивающих деятельность 60 тысяч исполнителей госконтрактов. В результате проделанной работы в федеральный бюджет удалось вернуть 2,6 млрд рублей.

Ранее генеральный прокурор РФ Александр Гуцан выступил с инициативой о введении законодательного запрета на поступление на государственную службу для лиц, ранее уличенных в коррупционных правонарушениях.

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