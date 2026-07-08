Росфинмониторинг: 190 уголовных дел завели в прошлом году по гособоронзаказу

По итогам 2025 года в России возбуждено 190 уголовных и 100 административных дел, касающихся нарушений при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.
В общей сложности ведомство провело проверку 9 тысяч контрактов на сумму 14 трлн рублей. Усилия правоохранителей позволили пресечь хищение бюджетных средств на сумму 12 млрд рублей.
Всего в правоохранительные органы было направлено свыше 2,3 тыс. материалов, затрагивающих деятельность 60 тысяч исполнителей госконтрактов. В результате проделанной работы в федеральный бюджет удалось вернуть 2,6 млрд рублей.
Ранее генеральный прокурор РФ Александр Гуцан выступил с инициативой о введении законодательного запрета на поступление на государственную службу для лиц, ранее уличенных в коррупционных правонарушениях.