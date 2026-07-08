В Перми ссора сожителей завершилась убийством после 30 лет совместной жизни

Страсти между неработающими мужчиной и женщиной накалились до предела прошедшей весной в одной из квартир на ул. Качалова. Это день мало чем отличался от других, сожители поначалу мирно распивали спиртное. С полуоборота из-за чрезмерно принятого алкоголя и бытовых разногласий внутри пары вспыхнула ссора. Ее зачинщицей стала дама.