На Кубани возбуждено дело о хищении 1,3 млн рублей при ремонте больницы

В связи с этим надзорное ведомство направило в следственный орган материалы проверки, по результатам их рассмотрения в отношении руководителя подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем надзорного ведомства.