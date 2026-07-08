В Нижнем Новгороде полицейские выявили «резиновую» квартиру с иностранцами

В Нижнем Новгороде полицейские выявили «резиновую» квартиру в Канавинском районе, где были фиктивно зарегистрированы четыре иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным проверки, 49-летний ранее судимый местный житель поставил их на учёт в своей квартире на улице Вокзальной, хотя знал, что проживать по этому адресу они не будут. Мужчина, как предполагают правоохранители, действовал ради материальной выгоды. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает, что сведения о незаконном проживании иностранцев или фиктивной регистрации мигрантов можно сообщать по телефонам 02 или 102.
Ранее сообщалось, что «резиновую» квартиру выявили в Канавинском районе.