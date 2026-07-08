В Нижнем Новгороде полицейские выявили «резиновую» квартиру с иностранцами

По данным проверки, 49-летний ранее судимый местный житель поставил их на учёт в своей квартире на улице Вокзальной, хотя знал, что проживать по этому адресу они не будут. Мужчина, как предполагают правоохранители, действовал ради материальной выгоды. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.