В Белоруссии перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию

«Сотрудники МВД Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши. Нашу страну использовали как транзитный коридор, конечная точка — Россия», — говорится в публикации в Telegram-канале ОНТ.
Отмечается, что задержан гражданин Белоруссии, который пытался доставить на российский рынок около 60 кг наркотических веществ.
«Отправляли исключительно особо опасные синтетические психотропы с помощью тех самых нашумевших метеозондов и все те же литовцы», — подчеркивается в сообщении.
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