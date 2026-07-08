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В Белоруссии перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию

МИНСК, 8 июл — РИА Новости. МВД Белоруссии перекрыло крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники МВД Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши. Нашу страну использовали как транзитный коридор, конечная точка — Россия», — говорится в публикации в Telegram-канале ОНТ.

Отмечается, что задержан гражданин Белоруссии, который пытался доставить на российский рынок около 60 кг наркотических веществ.

«Отправляли исключительно особо опасные синтетические психотропы с помощью тех самых нашумевших метеозондов и все те же литовцы», — подчеркивается в сообщении.

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