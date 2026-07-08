Суд в Ростове вынес приговор обвиняемому в попытке присоединиться к террористам

Мужчина купил билеты на поезд Анапа — Москва и на авиарейс Москва — Ургенч (Республика Узбекистан), и в феврале 2025 года отправил участнику террористической организации фото с билетом на самолет. В ответ ему прислали информацию о способе въезда на территорию САР из Республики Узбекистан и контактные данные человека, который должен был ему помочь. В тот же день мужчину задержали.