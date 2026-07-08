Под Воронежем подросток угнал мотоцикл, который должен был починить

Как сообщили в региональном ГУ МВД 8 июля, в Павловском районе 20-летняя девушка обратилась в полицию из-за пропажи своего мотоцикла «Ирбис TTR 125». Как оказалось, за несколько дней до этого она отдала его своему 17-летнему знакомому, чтобы он починил технику. Девушка купила все нужные запчасти и договорилась об оплате.