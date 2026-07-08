Смертельная фотосессия. Туристка упала со скалы, на которую никто не ходит

Путешествие в заповедные уголки Урала — что может быть лучше? Туристов манит нетронутая природа, бескрайние леса, реки, над которыми возвышаются скалы высотой в десятки метров. С них открываются завораживающие виды. Настолько, что можно потерять голову и даже жизнь. Падение со скалы стоило одной женщине жизни, второй — лечения в больнице.
Гибельное падение в воду.
«В минувшую пятницу в селе Кын две девушки упали со скалы Камень Жёлтый, одна скончалась на месте, другая находится в реанимации». Такое сообщение было размещено в соцсети на странице администрации Лысьвенского округа Пермского края.
Источники сайта perm.aif.ru рассказали, что несчастье произошло с двумя женщинами 45 и 46 лет, обе — из Пермского края. Погибла та, что младше. Выжившая была госпитализирована. Она находится в состоянии средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили в региональном Минздраве.
ЧП в незарегистрирвоанной группе туристов.
Следствие уже установило, что женщины поднялись на скалу высотой до 50 метров, чтобы сфотографироваться. Одна из них сорвалась и упала в воду. Полученные ею травмы оказались смертельными. Вторая участница сплава попыталась помочь своей знакомой, но тоже упала в воду. Для неё это обернулось травмой головы.
Путешествовали женщины в составе туристической группы в формате «самоорганизованного сплава по реке Чусовой». По данным Лысьвенской прокуратуры, туристическая группа не была зарегистрирована. В краевом управлении МЧС постоянно напоминают, что регистрация нужна тем, кто отправляется в труднодоступную местность, на реки, в горы или пещеры. Знание маршрута и графика движения группы даёт спасателям шанс быстро прийти на помощь, если туристы окажутся в беде.
Кроме того, место трагедии находится на территории природного парка «Пермский», для посещения которого надо оформить разрешение. Также надо заранее внести достаточно символическую плату — 150 рублей с человека за три дня. Сделать это можно онлайн в уведомительном порядке на сайте дирекции природного парка. В организации затруднились ответить, было ли у женщин оформлено разрешение.
Непопулярное место на популярном маршруте.
Камень Жёлтый — это скала на правом берегу реки Чусовой возле села Кын в Пермском крае. Своё название она получила из-за лишайников желтоватого оттенка, которые растут на её склонах. Находится скала на границе Европы и Азии, Пермского края и Свердловской области на популярном среди сплавщиков ещё с советских времён маршруте. Но вот сам Жёлтый Камень, как правило, интереса не вызывает, рядом есть скалы повыше и поярче. Всего на маршруте Журавлик — Кын на расстоянии 40 км насчитывается порядка 30 скал.
Район Кына — шикарное туристическое место. Там находится скала Великан — самая высокая на реке Чусовой. Её высота достигает 120 метров, а длина двух километров. Сейчас Кын привлекает не только сплавщиков, но и тех, кто приезжает отдохнуть, пожить в гостевых домиках на базах, в гостинице, поплавать на лодках, посмотреть музей и храм. Турпоток в эти места растёт, рассказала директор туроператора Екатерина Шестаков, для которой Чусовая в районе Кына — одно из главных направлений организации туров.
Инструкторы не подпускают туристов к обрыву.
«Мы организуем поездки туристов с 2008 года, и не помню, чтобы кто-то поднимался на Камень Жёлтый. Он не вызывает вау-эффекта, и на него не ведут стабильные туристические тропы. На Великан, например, поднимаешься по широкой дороге вдали от края обрыва. По этому маршруту у нас поднимались люди в возрасте от трёх до 89 лет», — говорит Екатерина Шестакова.
По её словам, на маршруте инструктор следит за техникой безопасности и на скале указывает место, ближе которого к обрыву подходить нельзя.
Сплавщик с 40-летним стажем Владимир Пермяков подтвердил, что Жёлтый Камень действительно ничем не примечателен. Местами его высота всего 20 метров, и это могло вызвать у женщин ощущение доступности. Он напомнил случай пятилетней давности, когда на каменном массиве Усьвинские столбы туристка оступилась и упала в ущелье глубиной 30 метров на маршруте, который считается одним из самых лёгких. Там ходят и дети, и пенсионеры.
«Чтобы не допускать несчастных случаев, надо серьёзно относиться к организации сплавов и походов и соблюдать правила», — резюмировал Владимир.