Смертельная фотосессия. Туристка упала со скалы, на которую никто не ходит

«Мы организуем поездки туристов с 2008 года, и не помню, чтобы кто-то поднимался на Камень Жёлтый. Он не вызывает вау-эффекта, и на него не ведут стабильные туристические тропы. На Великан, например, поднимаешься по широкой дороге вдали от края обрыва. По этому маршруту у нас поднимались люди в возрасте от трёх до 89 лет», — говорит Екатерина Шестакова.