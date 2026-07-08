В Уфе спасли пенсионерку на озере Кашкадан

Очевидцы заметили, что пенсионерка внезапно упала в воду лицом вниз и перестала двигаться. Спасатель Кирилл Саитов прыгнул с лодки в воду, подхватил пострадавшую и вместе с коллегами доставил ее на берег. Пенсионерка уже не дышала.