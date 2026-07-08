В Сормовском районе суд признал недействительным кредит пенсионерки на 300 тысяч рублей

В Сормовском районе Нижнего Новгорода суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным кредитный договор на сумму более 300 тысяч рублей, который пенсионерка заключила под влиянием мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Как установили надзорные органы, пожилая женщина оформила несколько кредитов и перевела полученные деньги на счета злоумышленников. По итогам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы было подтверждено, что в момент подписания договора потерпевшая не могла понимать значение своих действий.
Чтобы защитить права пенсионерки, прокуратура обратилась в суд с требованием отменить сделку. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и применил последствия недействительности договора в виде двусторонней реституции.
Ранее сообщалось, что мошенники требовали «погасить кредитное плечо» — нижегородка потеряла более 3.9 млн рублей.