В Сормовском районе суд признал недействительным кредит пенсионерки на 300 тысяч рублей

В Сормовском районе Нижнего Новгорода суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным кредитный договор на сумму более 300 тысяч рублей, который пенсионерка заключила под влиянием мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.