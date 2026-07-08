Выпавшую с пятого этажа женщину спасли пожарные в Дзержинске

Как отметил Анатолий Паркин, командир отделения 11‑й пожарно‑спасательной части, руководивший спасательной операцией, ситуация была крайне рискованной: у женщины могли быть серьёзные травмы, к тому же её положение на балконной крыше оставалось неустойчивым. Когда пострадавшая начала приходить в себя, опасность падения на землю резко возросла — поэтому спасатели приступили к действиям без промедления.