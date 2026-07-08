Выпавшую с пятого этажа женщину спасли пожарные в Дзержинске

В Дзержинске на проспекте Ленина произошёл чрезвычайный случай: женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже и оказалась на крыше балкона двумя ярусами ниже. Обстоятельства происшествия уточнили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
После падения пострадавшая утратила сознание. Находившиеся поблизости очевидцы оперативно среагировали — они поспешили на помощь и незамедлительно позвонили в экстренные службы.
Как отметил Анатолий Паркин, командир отделения 11‑й пожарно‑спасательной части, руководивший спасательной операцией, ситуация была крайне рискованной: у женщины могли быть серьёзные травмы, к тому же её положение на балконной крыше оставалось неустойчивым. Когда пострадавшая начала приходить в себя, опасность падения на землю резко возросла — поэтому спасатели приступили к действиям без промедления.
Для проведения работ использовали автолестницу: на ограниченную по площади крышу балкона доставили спинальный щит. Специалисты осмотрели женщину, зафиксировали шейный отдел с помощью корсета и подготовили её к перемещению. Далее пострадавшую аккуратно спустили на землю и передали в руки медицинских работников.
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