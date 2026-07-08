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Ростехнадзор проверяет нижегородскую канатку после внезапной остановки

Инспекторы ведомства приступили к мероприятиям сразу же после инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Внеплановая проверка организована на нижегородской канатной дороге после внезапной остановки и эвакуации пассажиров. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале.

Напомним, инцидент произошел 5 июля. Несколько кабинок канатной дороги Нижний Новгород — Бор неожиданно остановились из-за сильного ветра. В них находилось 16 человек, в том числе четверо детей. Для эвакуации пассажиров потребовалось привлечение спасателей МЧС.

На инцидент обратил внимание Следственный комитет и начал проверку. Кроме того, выяснение обстоятельств произошедшего взяла на контроль региональная прокуратура. Также на место незамедлительно отправились и инспекторы Волжско-Окского управления Ростехнадзора с внеплановой проверкой в отношении эксплуатирующей дорогу организации — ООО «Урбантех Сервис».

— Сообщать какую-либо иную информацию преждевременно, — отметил официальный представитель.

На данный момент переправа не работает. Ее работа возобновится после завершения проверок и подтверждения ее безопасности для пассажиров.

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