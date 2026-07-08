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У экс-главы Совета судей Виктора Момотова изъяли 97 объектов недвижимости

По иску Генпрокуратуры в доход государства изъято 97 объектов недвижимости бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова. Имущество было оформлено на самого экс-судью, его сына и аффилированного бизнесмена. Ранее Момотов был лишен статуса судьи в отставке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Совет Судей РФ

Останкинский районный суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда РФ и экс-председателя Совета судей Виктора Момотова. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФССП, решение принято по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, признавшей активы бывшего судьи приобретенными с нарушением законодательства.

В рамках исполнения судебного вердикта в собственность РФ перешли 97 объектов недвижимости, расположенных в различных регионах страны, включая Москву, Краснодар, Воронеж, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород и Вологду.

Как уточнили в Федеральной службе судебных приставов, в перечень изъятого имущества вошли:

  • 2 земельных участка, принадлежавших самому Момотову;
  • 18 земельных участков, оформленных на его сына;
  • 77 земельных участков и объектов недвижимости, записанных на аффилированного с экс-судьей предпринимателя.

Ранее, в конце мая текущего года, Виктор Момотов был лишен статуса судьи в отставке.

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