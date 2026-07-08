У экс-главы Совета судей Виктора Момотова изъяли 97 объектов недвижимости

По иску Генпрокуратуры в доход государства изъято 97 объектов недвижимости бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова. Имущество было оформлено на самого экс-судью, его сына и аффилированного бизнесмена. Ранее Момотов был лишен статуса судьи в отставке.