У экс-главы Совета судей Виктора Момотова изъяли 97 объектов недвижимости

Останкинский районный суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда РФ и экс-председателя Совета судей Виктора Момотова. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФССП, решение принято по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, признавшей активы бывшего судьи приобретенными с нарушением законодательства.
В рамках исполнения судебного вердикта в собственность РФ перешли 97 объектов недвижимости, расположенных в различных регионах страны, включая Москву, Краснодар, Воронеж, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород и Вологду.
Как уточнили в Федеральной службе судебных приставов, в перечень изъятого имущества вошли:
- 2 земельных участка, принадлежавших самому Момотову;
- 18 земельных участков, оформленных на его сына;
- 77 земельных участков и объектов недвижимости, записанных на аффилированного с экс-судьей предпринимателя.
Ранее, в конце мая текущего года, Виктор Момотов был лишен статуса судьи в отставке.