В Ростовской области стоматолога будут судить за мошенничество на 1,1 млн рублей

Медика обвиняют в хищении бюджетных средств. Мужчина работал в одной из больниц Ремонтненского района стоматологом-ортопедом с мая 2023 по март 2025 года. По данным следствия, он внес в документы ложные сведения о проведении бесплатного зубопротезирования 26 пациентам.