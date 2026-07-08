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В Ростовской области стоматолога будут судить за мошенничество на 1,1 млн рублей

Зубопротезирование, которого не было: стоматолога-ортопеда будут судить на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стоматолога будут судить по обвинению в мошенничестве на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

Медика обвиняют в хищении бюджетных средств. Мужчина работал в одной из больниц Ремонтненского района стоматологом-ортопедом с мая 2023 по март 2025 года. По данным следствия, он внес в документы ложные сведения о проведении бесплатного зубопротезирования 26 пациентам.

На основании фиктивных заказ-нарядов местные власти перечислили деньги на счет специалиста. Позже выяснилось, что медицинские услуги пациентам фактически не предоставлялись.

— В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб на сумму в 1,1 млн рублей, — сообщили в полиции.

Материалы дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) передали в Ремонтненский районный суд. Медику грозит до 10 лет лишения свободы.

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