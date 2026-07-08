10 литров в одни руки. Где заправиться в Перми и на каких АЗС есть бензин

Из-за повышенного спроса на топливо в Пермском крае для водителей запустили онлайн-карты с информацией о наличии бензина на заправках. В то же время на нескольких АЗС ввели ограничения на отпуск топлива, а также изменился режим работы. Подробнее о том, как складывается ситуация с топливом в регионе и где можно заправиться в Перми и Пермском крае, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Как узнать, на каких АЗС есть бензин в Перми?
Т-Банк представил карту автозаправочных станций с прогнозом наличия топлива, на которой есть все пермские АЗС. Сервис анализирует обезличенные транзакции клиентов и показывает для каждой заправки время последней покупки, оплаченной картой банка, а также оценивает вероятность наличия разных марок топлива. Пользователи также могут оставлять отзывы о наличии бензина и очередях, помогая другим водителям быстрее находить автозаправочные станции с высокой вероятностью наличия топлива. Карта доступна на сайте и в приложении банка.
Кроме того, существует сервис «ГдеБенз». Это точно такая же карта, но она работает на основе отзывов водителей. Сервис показывает последнюю пользовательскую информацию по станциям в реальном времени, но не проверяет данные, не получает информацию от нефтяных компаний и АЗС. Важно отметить, что в магазинах мобильных приложений уже появляются поддельные приложения, выдающиеся себя за этот сервис. Создатели «ГдеБенз» предупреждают, что пользоваться картой можно только через официальный сайт.
10 литров бензина для физических лиц.
Один из крупнейших сбытовых операторов нефтепродуктов «Нефтехимпром» сообщил, что все автозаправочные станции компании перешли на режим бережного расходования топлива, чтобы его хватило максимально возможному количество клиентов.
Так, физическое лицо может получить до 10 литров бензина (в канистру также можно заправлять) или 40 литров дизельного топлива на одну машину или одного человека. Для юридических лиц по топливным картам оператора можно заправить 20 литров бензина или 40 литров дизельного топлива на одну машину или одного человека. При этом юридическим лицам наполнить канистру бензином не получится. Без ограничений заправляются только спецслужбы, работающие по топливным картам оператора.
Кроме того, несколько автозаправочных станций перешли на дневной режим работы. Всего 22 АЗС работают с 7:00 до 22:00:
1. АЗС Разгуляй, ул. Пермская, 7а.
2. АЗС Солдатова, ул. Уфимская, 1.
3. АЗС Куйбышева, ул. Куйбышева, 127.
4. АЗС Братская, ул. Братская, 137а.
5. АЗС ул. Мостовая, 3а.
6. АЗС ул. Героев Хасана, 72а.
7. АЗС Восточная, ул. Восточный обход, 91.
8. АЗС Спешилова, ул. Спешилова, 96.
9. АЗС ул. Витимская, 17а.
10. АЗС Карпинского, ул. Карпинского, 101б.
11. АЗС Вокзальная, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 1б.
12. АЗС Мысы, трасса Пермь-Краснокамск, 71/1.
13. АЗС Добрянка, г. Добрянка, ул. Р. Люксембург, 68.
14. АЗС Орда, с. Орда, ул. Трактовая, 2е.
15. АЗС Дружба, г. Горнозаводск, микрорайон Дружба.
16. АЗС Центральная, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 12Б.
17. АЗС Энтузиастов, г. Чайковский, ул. Энтузиастов, 5.
18. АЗС Заячья Горка, г. Березники, ул. Новосодовая, 59.
19. АЗС Кубовые, г. Березники, ул. Ленина, 98.
20. АЗС Быгель, г. Березники, ул. Юбилейная, 153.
21. АЗС Околица, г. Березники, ул. Свердлова, 107.
22. АЗС 8 марта, г. Усолье, ул. 8 марта, 2.
Остальные автозаправочные станции работают в штатном режиме с технологическими перерывами — с 12:00 до 13:00, с 16:30 до 17:30, с 21:00 до 22:00, а также перерыв на приём бензовоза.
Ситуация на контроле.
Несмотря на сохраняющиеся очереди на некоторых автозаправках, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ситуация с обеспечением региона топливом остаётся стабильной. По его словам, сейчас главные усилия направлены на территории, где наблюдаются перебои с бензином.
Глава Губахинского округа Пермского края Николай Лазейкин рассказал, что многие жители муниципалитета столкнулись с проблемами наличия бензина и дизельного топлива на АЗС. Он отметил, что ситуация хоть и напряжённая, но находится под контролем. Сейчас часть заправок в округе работает с перебоями из-за логистических задержек поставок. Ежедневно ожидаются дополнительные партии топлива от основных поставщиков региона.
Дмитрий Махонин заявил, что для стабилизации ситуации был создан оперативный штаб, который принимает дополнительные меры для минимизации последствий. В частности, достигнуты договорённости с группой компаний «Газпром» о дополнительных поставках топлива. Также ведётся взаимодействие с Минэнерго России и Топливной биржей, чтобы ускорить транспортировку закупленных объёмов. С «Лукойлом» отлаживается логистика поставок.
Жители региона могут обратиться на горячую линию Пермского УФАС России по вопросам роста цен на бензин, нехватки топлива и работы автозаправочных станций. Телефоны для обращений: 8 (342) 235−12−83 и 8 (342) 235−11−83.