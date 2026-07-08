10 литров в одни руки. Где заправиться в Перми и на каких АЗС есть бензин

Кроме того, существует сервис «ГдеБенз». Это точно такая же карта, но она работает на основе отзывов водителей. Сервис показывает последнюю пользовательскую информацию по станциям в реальном времени, но не проверяет данные, не получает информацию от нефтяных компаний и АЗС. Важно отметить, что в магазинах мобильных приложений уже появляются поддельные приложения, выдающиеся себя за этот сервис. Создатели «ГдеБенз» предупреждают, что пользоваться картой можно только через официальный сайт.